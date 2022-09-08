Смартфон iQOO Z6 Lite получит SoC Snapdragon 4 Gen 1

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне iQOO Z6 Lite, официальный релиз которого запланирован на 14 сентября. Итак, аппарат первым на рынке получит 6-нанометровую 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno и 5G-модемом Snapdragon X51 (388 486 баллов в AnTuTu), дисплей с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт.