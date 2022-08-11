Смартфон-раскладушка Moto RAZR 2022 оценен в $890

Вслед за вчерашним анонсом Samsung Galaxy Z Flip 4 компания Lenovo представила свой смартфон-раскладушку – Moto RAZR 2022. Новинку оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, гибким 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:573 пикселя, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 3500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, толщиной в сложенном состоянии 16,99 мм, в разложенном – 7,62 мм и массой 198 г.

Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 890 долларов, с 8/256 ГБ – 965 долларов, а с 12/512 ГБ – 1085 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Flip 4 оценен от 1100 долларов.

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