Смартфон с мощной начинкой Moto G7 Plus

Moto G7 Plus получил 6,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и тонкими рамками. Также он оснащён стереодинамиками Dolby Audio для создания эффекта объемного звучания при просмотре видео и в играх. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 636. Встроенный аккумулятор на 3000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 27 Вт: 15 минут подзарядки хватает на дополнительные 12 часов работы, а полный заряд осуществляется за 55 минут.Модель Moto G7 Plus стала флагманом линейки Moto G7. Одной из главных особенностей смартфона стала двойная камера на 16 Мп с технологией оптической стабилизации изображения. Поддерживается съемка в портретном режиме и создание «живых» фото с подвижной частью кадра.Стоимость новинки составит 22990 тысяч рублей.