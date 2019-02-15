Смартфон с огромным дисплеем Ulefone T2

В новинке имеется модуль NFC, а значит с помощью смартфона и Google Pay можно расплачиваться в магазинах, кафе и общественном транспорте. Для безопасной разблокировки предусмотрены функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев.Производитель снабдил Ulefone T2 ёмким аккумулятором на 4200 мАч, которого хватит на день активного использования. Если с вечера аппарат забыли подзарядить, то благодаря адаптеру на 10 Вт можно быстро пополнить запас энергии перед уходом на работу. Кроме того, модель может подзаряжать другие устройства через OTG. Также новинка получила восьмиядерный процессор Helio P60 с выделенным блоком под функции искусственного интеллекта, которые используются в том числе для обработки фотографий. Благодаря 8 ГБ оперативной памяти смартфон способен поддерживать в фоне множество приложений. Встроенного накопителя на 128 ГБ будет достаточно для хранения данных. Гаджет поставляется с актуальной версией операционной системы Android 9.0 Pie. За фотовозможности отвечают двойная основная камера с сенсорами на 21 и 13 Мп и фронтальная на 16 Мп. Предусмотрена поддержка двух SIM-карт в режиме Dual 4G Dual VoLTE.О стоимости смартфона пока неизвестно.