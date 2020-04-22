Смартфон vivo iQOO Neo 3 получит аккумулятор на 4500 мАч

Компания vivo выпустила очередной тизер, посвященный смартфону iQOO Neo 3. Итак, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку зарядки Super FlashCharge мощностью 44 Вт. Устройству также прочат топовый процессор Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 144 Гц, память стандарта UFS 3.1, отдельный аудиопроцессор, стереодинамики, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6, тройную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. В качестве операционной системы будет использовать Android 10 с фирменной оболочкой vivo. Официальный анонс смартфон состоится уже завтра, 23 апреля.