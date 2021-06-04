Смартфоны Apple потенциально опасны для здоровья

Технология MagSafe, используемая в некоторых моделях Apple iPhone, может представлять опасность для людей с кардиостимуляторами. Американская кардиологическая ассоциация выпустила предупреждение о возможных помехах со стороны MagSafe для людей из группы риска. Согласно исследованию AHA, кардиостимуляторы трех основных брендов, включая Medtronic, Abbott и Boston Scientific, были уязвимы для магнитных помех. Другими словами, это потенциально довольно опасно для людей, у которых есть эти кардиостимуляторы, поскольку они могут работать неправильно. Для тех, кто не знает, кардиостимуляторы — это небольшое устройство, которое используется для лечения аритмии, из-за которой сердце бьется слишком быстро, слишком медленно или даже иногда неустойчиво.

Для проверки влияния магнитного поля смартфон iPhone 12 разместили с различными кардиостимуляторами и дефибрилляторами, причем одни имплантировались пациентам, а другие — нет. В результате этого теста три внутренних устройства зарегистрировали некоторые помехи вместе с восемью внешними. То есть, абсолютно все гаджеты продемонстрировали отклонения от нормы из-за внешнего магнитного поля. Эти помехи потенциально могут привести к асинхронной стимуляции или отключению анти-тахикардической терапии. Так что если у вас есть данный стимулятор, то настоятельно рекомендуем держаться от зарядки данного смартфона как можно дальше. Вероятно, Apple в будущем откажется от этой зарядки.
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