Смартфоны Google Pixel 7 полностью рассекречены

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, официальный релиз которых состоится уже 6 октября. Итак, стандартную модель оснастят предустановленной ОС Android 13, фирменной платформой Tensor G2, 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 12 Мп, селфи-камерой разрешением 11 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой 30-Вт проводной зарядки.

Pixel 7 Pro отличается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив), а также аккумулятором на 5000 мАч.

Realme C31 оценен в 11 тысяч рублей …
Официальный российский релиз смартфона Realme C31 запланирован на 6 сентября, но некоторые отечественные …
Смартфоны ASUS оказались самыми мощными на рынке…
ASUS втиснула в ROG Phone 6 самое лучшее аппаратное обеспечение, а также некоторую игровую эстетику в соч…
Смартфон OnePlus Ace Pro оценен в 520 долларов…
Компания OnePlus пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью OnePlus Ace Pro, который работ…
iPhone 14 Pro Max продают за 570 тысяч рублей…
Компания Apple только вчера дала старт продажам iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max во многих ст…
OnePlus Ace Pro получит 16 ГБ оперативной памяти…
Смартфоны OnePlus Ace Pro и OnePlus 10T дебютируют 3 августа. OnePlus Ace Pro выйдет в Китае, а OnePlus 1…
Motorola выпускает смартфон Moto G32 по цене 210 евро…
Компания Motorola представила Moto G32 европейского и других рынков. Телефон также появится в Индии и Лат…
Смартфон iQOO Z6 представят 25 августа …
Компания Vivo объявила о том, что смартфоны iQOO Z6 и iQOO Z6x будут официально представлены уже 25 авгус…
Смартфон Xiaomi 13 получит новую камеру Sony …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 13, официальный р…
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor