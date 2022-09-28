Смартфоны Google Pixel 7 полностью рассекречены

Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями и подробностями о флагманских смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, официальный релиз которых состоится уже 6 октября. Итак, стандартную модель оснастят предустановленной ОС Android 13, фирменной платформой Tensor G2, 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 12 Мп, селфи-камерой разрешением 11 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4700 мАч и поддержкой 30-Вт проводной зарядки.

Pixel 7 Pro отличается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив), а также аккумулятором на 5000 мАч.