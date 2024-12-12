Смартфоны Google Pixel теперь заряжают батарею до 80%

Несколько дней назад компания Google выпустила декабрьское обновление Pixel Drop, напичкав его длинным списком новых функций искусственного интеллекта Gemini. Однако компания не упомянула, что теперь смартфоны Pixel получили возможность ограничивать заряд батареи, устанавливая максимум в 80%, чтобы продлить срок службы данного компонента системы. Кроме того, теперь серии Google Pixel 8 и Pixel 9 поддерживают режим bypass charging — смартфон получает питание напрямую от внешнего источника (обычно это сетевой адаптер или мощный павербанк) вместо использования встроенной батареи. Чтобы активировать эту функцию, необходимо включить ограничение заряда до 80% — после достижения этого уровня батарея перестанет заряжаться и разряжаться. Но стоит обратить внимание, что смартфон время от времени будет заряжать батарею до 100% и затем снова разряжать до 80%.

Это необходимо для калибровки схемы управления зарядом, чтобы устройство точно отображало уровень заряда батареи. И так как Google добавила эту функцию незаметно, официальной информации о требованиях к зарядным устройствам для работы режима обхода батареи пока нет. На странице поддержки указано лишь минимум информации, так что в ближайшее время данных должно стать больше. При этом другие бренды уже реализовали аналогичную функцию и довольно давно — например, у Samsung она называется Pause USB Power, плюс у Apple на ноутбуках тоже можно ограничить заряд на 80%, дабы сохранить батарею.
OPPO Reno 13 Pro получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 13 Pro, официаль…
Realme GT7 Pro оценен в 505 долларов …
Компания Realme объявила цены на представленный сегодня смартфон Realme GT7 Pro. Новинку оценили на домаш…
OPPO K12 Plus с АКБ на 6400 мАч стоит 255 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью K12 Plus, которая может похвастаться аккумулятором…
Samsung Galaxy A16 4G представлен официально…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A16 4G, которая отличается от недавно вы…
Xiaomi готовит к релизу Redmi K80…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Xiaomi готовится к скорому запуску серии …
iQOO Neo 10 получит батарею на 6100 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Neo 10, который еще…
В iFixit высоко оценили ремонтопригодность iPhone 16…
Специалисты iFixit разобрали новенькие смартфоны iPhone 16 и 16 Plus, чтобы оценить простоту их ремонта. …
Смартфон Samsung Galaxy F05 оценили в 95 долларов …
Компания Samsung объявила цену на представленный сегодня бюджетный смартфон Galaxy F05. Аппарат обойдется…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor