Смартфоны Google Pixel теперь заряжают батарею до 80%

Несколько дней назад компания Google выпустила декабрьское обновление Pixel Drop, напичкав его длинным списком новых функций искусственного интеллекта Gemini. Однако компания не упомянула, что теперь смартфоны Pixel получили возможность ограничивать заряд батареи, устанавливая максимум в 80%, чтобы продлить срок службы данного компонента системы. Кроме того, теперь серии Google Pixel 8 и Pixel 9 поддерживают режим bypass charging — смартфон получает питание напрямую от внешнего источника (обычно это сетевой адаптер или мощный павербанк) вместо использования встроенной батареи. Чтобы активировать эту функцию, необходимо включить ограничение заряда до 80% — после достижения этого уровня батарея перестанет заряжаться и разряжаться. Но стоит обратить внимание, что смартфон время от времени будет заряжать батарею до 100% и затем снова разряжать до 80%.

Это необходимо для калибровки схемы управления зарядом, чтобы устройство точно отображало уровень заряда батареи. И так как Google добавила эту функцию незаметно, официальной информации о требованиях к зарядным устройствам для работы режима обхода батареи пока нет. На странице поддержки указано лишь минимум информации, так что в ближайшее время данных должно стать больше. При этом другие бренды уже реализовали аналогичную функцию и довольно давно — например, у Samsung она называется Pause USB Power, плюс у Apple на ноутбуках тоже можно ограничить заряд на 80%, дабы сохранить батарею.