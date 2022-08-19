Смартфоны Honor 70 скоро выйдут в Европе

Компания Honor готова к международным продажам смартфонов Honor 70, которые были выпущены в Китае еще в июне этого года. В Германии новинки уже доступны для предзаказа (без указания цены, но со скидкой в 10%). Старт розничных продаж намечен на 2 сентября. Зато в Малайзии цена уже объявлена – 450 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Honor 70 оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G Plus, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 54 Мп (сенсор Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, корпусом толщиной 7,91 мм и массой 178 г, предустановленной ОС Android 12 c оболочкой Magic UI 6.1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, модулем NFC и подэкранным дактилоскопом.