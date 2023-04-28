Смартфоны Honor Magic5 стали мировым суперхитом

Китайское издание MyDrivers поделилось сведениями о продажах смартфонов линейки Honor Magic5. Утверждается, что новинки позволили Honor увеличить долю на китайском рынке на 6%, опередив Samsung, Xiaomi, Vivo и Oppo. Мировые продажи увеличились еще сильнее. В Европе продажи Honor взлетели на 300% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, на Ближнем Востоке – 500%, а в Латинской Америке – аж на 800%. Причем, лучше всего продается старшая модель Honor Magic5 Pro.

Напомним, что Honor Magic 5 оснащается защитой от пыли и брызг (IP54), 6,81-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1224:2664 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1000 нит и поддержкой HDR10+, платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5450 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (с 5-кратным оптическим зумом), фронтальной камерой на 12 Мп и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MagicUI 7.1.