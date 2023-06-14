Смартфоны Honor X50 и Magic V2 выпустят в ближайшие месяцы

Профильное издание Thetechoutlook сообщает, что в ближайшие месяцы компания Honor представит смартфоны Honor X50 и Honor Magic V2, а также планшет Honor Tablet X8 Pro. Honor X50 будет выпущен уже в следующем месяце. Смартфону прочат 6,78-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1,5K, платформу Snapdragon 6 Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5700 мАч и поддержку 35-Вт проводной зарядки.

Honor Tablet X8 Pro и складной смартфон Honor Magic V2 представят в августе. Последний оснастят однокристальными системами Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2 в зависимости от версии, оболочкой MagicOS 7.1 на основе Android 13, 108-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами.