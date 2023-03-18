Смартфоны Huawei P60 уже доступны для предзаказа

Крупные китайские магазины начали принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны Huawei P60 и P60 Pro, официальный релиз которых запланирован только на 23 марта. Разумеется, ни цены, ни характеристики никто не приводит. Также стал доступным для предзаказа складной Mate X3.

Huawei Mate X3 должны оснастить гибким дисплеем с разрешением 2К, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камерой с датчиками изображения Sony IMX766, IMX688 и IMX351, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.