Смартфоны Infinix Note 12 Pro и Hot 12 Pro скоро выйдут в России

Компания Infinix объявила о том, что уже в начале грядущей осени выпустит на российский рынок смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro. Первый был официально представлен в июле этого года, а второй – в начале текущего месяца.

Infinix Note 12 Pro может похвастаться восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиками с поддержкой DTS, модулем NFC, корпусом толщиной 7,8 мм, интерфейсом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.