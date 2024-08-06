Смартфоны Realme 13 Pro собрали 100 тысяч предзаказов

Компания Realme дала старт продажам смартфонов серии Realme 13 Pro на дебютном индийском рынке, заодно раскрыв статистику предзаказов. Оказывается, всего за неделю на Realme 13 Pro+ 5G и Realme 13 Pro 5G было принято более 100 тысяч предварительных заказов. Новинки оценены от 320 долларов и от 400 долларов соответственно. Когда смартфоны станут доступны в других странах, пока не сообщается.

Напомним, что базовая модель оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 9-слойной системой охлаждения, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LTY-600 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной фирменной прошивкой Realme UI 5.0 на основе ОС Android 14.
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