Смартфоны Realme GT Master Edition выпустят 21 июля

Компания Realme объявила о том, что смартфоны серии Realme GT Master Edition будут официально представлены 21 июля. По предварительным данным, Realme GT Master Edition получит 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 2 Мп. Realme GT Pro Master Edition будет отличаться экраном с частотой обновления 120 Гц и главным датчиком изображения на 108 Мп.

Также ожидается выход Realme GT Master Explorer Edition, которому приписывают 6,43-дюймовый AMOLED-экран м разрешением Full HD+ с частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, процессор Snapdragon 778G, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и 64-Мп основную камеру.