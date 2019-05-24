Смартфоны Samsung Galaxy M10, M20 и M30 получат Android Pie в следующем месяце

Корейский производитель Samsung рассказал, когда бюджетная линейка смартфонов Galaxy M получит актуальную версию ОС Android Pie.

Как сообщает издание SamMobile, ссылаясь на официальный источник, смартфоны Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30 начнут обновлять 3 июня. Естественно, прошивку будут распространять волнами и её в первый день получат не все.

Какие нововведения привнесёт новая версия Android не сообщают, но скорее всего, это будут основные особенности оболочки One UI. Например, новый интерфейс, оптимизированный для работы одной рукой, жесты управления, обновлённый раздел с настройками, новые смайлики и т.д. Разработчики компании ещё должны добавить в систему актуальный патч безопасности. Напомним, Samsung сейчас готовит к анонсу смартфон Galaxy M40, который, согласно утечкам, будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 675.