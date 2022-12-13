Смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III обновили до Android 13

Компания Sony начала обновление до ОС Android 13 для прошлогодних флагманских смартфонов Xperia 1 III и Xperia 5 III. Помимо всех нововведений, апдейт содержит ноябрьский патч безопасности.

Напомним, что представленный в апреле 2021 года Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR и соотношением сторон 21:9, тройной камерой с 12 Мп датчиками и оптикой ZEISS (один из модулей может похвастаться телескопическим объективом с переменной апертурой), селфи-камерой разрешением 8 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, функцией воспроизведения звука в формате 360 Reality Audio посредством встроенных стереодинамиков, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.
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