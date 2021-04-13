Смартфоны Vivo V21, V21e скоро появятся в Малайзии

Компания Vivo выпустила рекламный тизер серии смартфонов Vivo V21 для Малайзии. Этим компания подтвердила, что в данной линейки будет два смартфона - Vivo V21 и Vivo 21e.

Серия Vivo V21 будет оснащена AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, на котором размещается 44-мегапиксельная селфи-камера. Также верхняя панель серии V21 оснащена двойной передней мягкой светодиодной вспышкой, которая помогает снимать более яркие селфи в условиях низкой освещенности.

На задней панели моделей V21 имеется тройная камера со светодиодной вспышкой. Основной сенсор камеры имеет 64 Мп, которая поддерживает OIS. Детали двух других камер пока не известны.

Задняя панель телефона выполнена из стекла с матовым покрытием. Также данная серия будет самой тонкой серии из устройств 5G.
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