Смартфоны Vivo V21 и V21е вышли в России

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфонов Vivo V21 и Vivo V21e, которые оценены в 37 и 26 тысяч рублей соответственно. Напомним, что старшая модель оснащаются платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ ОЗУ, фронтальной камерой на 44 Мп с автофокусом и оптической системой стабилизацией, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также 6,44-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью 500 кд/м2. Vivo V21e отличается отсутствием поддержки HDR10 и яркостью 430 кд/м2, платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и такой же фронтальной камерой, но без оптической стабилизации.

Комментарии и отзывы Vivo V21
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