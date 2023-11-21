Смартфоны Vivo X100 появились в продаже

Напомним, что Vivo X100 оснащается топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX920 VCS Bionic размером 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками и модулем NFC.