Смартфоны Vivo X100 появились в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов Vivo X100, которые были представлены неделю назад. Базовая модель оценена от 550 долларов, а Vivo X100 Pro – от 685 долларов.

Напомним, что Vivo X100 оснащается топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, 6,78-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением 2800:1260 пикселей, яркостью 3000 кд/кв.м., частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX920 VCS Bionic размером 1/1,49″ с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль с фокусным расстоянием 70 мм), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, стереодинамиками и модулем NFC.