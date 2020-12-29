Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro получили камеры с оптикой Zeiss

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов с продвинутыми фото и видеовозможностями моделями X60 и X60 Pro, камеры которых могут похвастаться оптикой Zeiss. Новинки оснастили платформой Samsung Exynos 1080, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп портретным модулем у стандартной модели и дополнительным 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом у старшей модели, аккумуляторами на 4300 мАч и 4200 мАч соответственно, зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11. Цена на смартфоны стартует от 535 и 690 долларов.