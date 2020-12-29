Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro получили камеры с оптикой Zeiss

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов с продвинутыми фото и видеовозможностями моделями X60 и X60 Pro, камеры которых могут похвастаться оптикой Zeiss. Новинки оснастили платформой Samsung Exynos 1080, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп портретным модулем у стандартной модели и дополнительным 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом у старшей модели, аккумуляторами на 4300 мАч и 4200 мАч соответственно, зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11. Цена на смартфоны стартует от 535 и 690 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo X60
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Новости:
Дата запуска серии Xiaomi Mi 11 - 28 декабря

В начале этого месяца Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888 5G, которая будет работать...
Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G появился в продаже

Компания Ulefone дала старт продажам первого на рынке защищенного смартфона с поддержкой 5G Ulefone Armor...
Xiaomi Mi 11 может не получить комплектное ЗУ

В сети появилась фотография, на которой изображены коробки iPhone 12 и еще не представленного официально ...
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкойОбзор CARCAM Z8. Видеорегистратор в форме зеркала с двухканальной съемкой
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в Инд...
Tecno Pova будет выпущен 4 декабря в ИндTecno Pova поставляется 6,8-дюймовым дисплеем, который поддерживает разрешение HD+ и высокий коэффициент ...
Смарт-часы Apple Watch Series 6 доступны...
Смарт-часы Apple Watch Series 6 доступныСмарт-часы компании Apple Watch Series 6 в скором времени поступят в продажу. Умные часы шестого поколени...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорога...
Обзор Unrailed! Вечная железная дорогаМечтали построить свою собственную железную дорогу, но никак не доходили до этого руки? Теперь у вас буде...
Alphacool готовит водоблоки для видеокар...
Alphacool готовит водоблоки для видеокарЭнтузиасты и любители видеокарт с жидкостным охлаждением могут порадоваться, так как компания Alphacool п...
Флагманская видеокарта Sapphire Radeon R...
Флагманская видеокарта Sapphire Radeon RSapphire представила флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT Nitro +. ...
В Demon's Souls вышло новое обновление ...
В Demon's Souls вышло новое обновление Разработчик игр Bluepoint Games выпустила новое обновление для приключенческой игры Demon's Souls. Обновл...
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на рен...
Флагман Xiaomi Mi 11 Pro показали на ренСетевые источники опубликовали новые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX Глава отдела 3D-программирования Ubisoft Александр Полищук сообщил, что в игре будут реализованы функции ...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая з...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зК заботе об окружающей среде вынужденно присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «л...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box ...
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box Android TV приставка – это небольшая умная коробочка, позволяющая смотреть фильмы онлайн прямо из инте...
Смартфон Tecno Pova запускается в Индии...
Смартфон Tecno Pova запускается в ИндииTecno объявила о запуске нового смартфона Tecno Pova в Индии. Устройство поступит в продажу 4 декабря по ...
Razer вместе с ASRock выпустит материнск...
Razer вместе с ASRock выпустит материнскКомпания Razer в последнее время выпускает безумное количество различных устройств, которые позволяют пол...
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor