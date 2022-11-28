Смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro показали на фото

В сети появились фотографии флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, официальный релиз которых ожидается 1 декабря. Самое интересное на снимках, это даже не плоские боковые грани, о которых было известно ранее, а отсутствие логотипа Leica. Ранее сообщалось, что смартфоны могут получить основную камеру, созданную в сотрудничестве с этим легендарным немецким производителем.

Ранее сообщалось, что смартфон получит корпус из алюминиевого сплава, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,36-дюймовый дисплей с разрешением 2K, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony серии IMX8 и оптической стабилизацией, а также батарею ёмкостью от 4500 до 5000 мАч.