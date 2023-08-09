Смартфоны iPhone 15 Pro в теории должны стать дешевле

Сегодня инсайдеры, которые ранее неоднократно демонстрировали умение разглашать секретную информацию, заявили, что компания TSMC ранее взимала плату с Apple как за идеально работающие чипы, так и за дефектные — это стандартная процедура, так как производитель просто выпускает «блины» кремния, которые не могут быть идеальными. Однако в этом году TSMC предоставила Apple внушительные льготы на оплату конечной продукции, поскольку теперь производитель не будет взимать плату за дефектные чипы. Будущие модели iPhone 15 Pro компании Apple будут оснащены новейшим чипом A17 Bionic, созданным на 3-нм техпроцессе TSMC. Эти чипы значительно улучшат вычислительную и графическую производительность iPhone, позволяя устройству быстрее загружать приложения, улучшать игровой опыт и многое другое.

Кроме того, чип A17 Bionic также будет более эффективен с точки зрения энергопотребления, и благодаря этому iPhone 15 Pro сможет обеспечивать повышенное время автономной работы, особенно в случае с моделью iPhone 15 Pro Max, которая будет иметь более ёмкий аккумулятор. Но выход, то есть процент качественной и пригодной для использования продукции, у компании TSMC на данном технологическом процессе крайне низкий — около 55%, то есть примерно половина кристаллов получаются бракованными и их просто выбрасывают. Ранее Apple пришлось бы за это платить, но теперь у компании есть куда более выгодное предложение, на которое стоит обратить своё внимание.
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