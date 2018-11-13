Смартфоны разрушают окружающую среду

Опубликованный в журнале «Чистое производство», исследование проанализировало углеродный след ПК, ноутбуков, компьютерных мониторов, смартфонов и серверов с 2010 по 2020 год. И похоже, что смартфоны являются одним из самых крупных преступников. Это может стать неожиданностью, учитывая насколько они малы.

Создание смартфона составляет от 85% до 95% от общего объема выбросов двуокиси углерода в течение двух лет его жизни. Большая часть этого - добыча драгоценных металлов и редких материалов, которые находятся внутри них. Производители, заставляют нас почувствовать необходимость обновлять наши смартфоны с каждой новой моделью, но если бы мы держались на наших старых моделях немного дольше, углеродный след индустрии смартфонов мог бы быть значительно сократиться.

Крупнейшим генератором выбросов CO2 являются серверы и дата-центры, которые вычисляют каждый поиск Google, каждую публикацию в Facebook и даже каждый раз, когда мы открываем приложение. Как мы уменьшаем наш углеродный след, когда дело доходит до наших смартфонов? Первое, что мы можем сделать, это увеличить срок службы смартфона - так что подумайте дважды, прежде чем спешите покупать последнюю модель iPhone. Второе, что мы можем сделать, это попытаться использовать наш смартфон реже - хотя это проще сказать, чем сделать. Однако, если вы являетесь пользователем iPhone, вы можете контролировать свое использование с помощью Screen Time - и если вы это сделаете, вы можете приложить руку к спасению Земли.