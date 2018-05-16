Smartisan R1 с 1 терабайтом памяти

В последнее время объем встроенной памяти на смартфонах стал постепенно расти — производители понимают, что контент стал весить больше, игры тоже, а значит нужно потенциальному покупателю предоставить больше пространства для хранения личного контента. Вот в сети засветился смартфон Smartisan R1, который обладает накопителем на 1 терабайт. Этого хватит с запасом для того, чтобы хранить тьму фильмов, любимых сериалов и прочего контента этого типа. Осталось лишь понять нужен ли вам смартфон с таким вот набором характеристик и памяти. Стоимость девайса будет приличной, но если вам не нужно столько пространства, то просто возьмите вариант на 128 или 64 гигабайта. Его хватит с запасом для всех задач и развлекательного контента, которые необходимы в повседневной жизни. Ждем стоимость официальную и будем обсуждать.