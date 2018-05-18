Smartisan TNT Workstation стоит 1570 баксов

Официально представлен моноблок Smartisan TNT Workstation, который на самом деле не является полноценным компьютером. Это просто монитор с набором камер, портов и динамиками. Для подключения и работы с устройством вам нужно иметь дополнительно док-станцию и смартфон Smartisan R1. Да, о нем в последнее время много чего интересного рассказывают, но сам продукт кажется странной солянкой из характеристик и китайского дизайна. Проблема станции именно в том, что хотя это банально монитор с клавиатурой и мышкой, за него просят 1570 долларов. Добавьте сюда стоимость смартфона и получите ценник нового iMac. Что выберет пользователь — топовый компьютер от Apple или непонятное устройство от малоизвестной китайской компании? Даже не знаю, как производитель предполагает продавать свое новое устройство.