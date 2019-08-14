Snap представила Spectacles 3

Компания Snap официально анонсировала новые умные очки Spectacles 3, которые обладают достаточно широким набором функций. Правда, это скорее устройство для ярых поклонников Джеймса Бонда или современных технологий, нежели массовое устройство для всех и каждого. Очки позволяют вам снимать 3D видео в формате от первого лица на частоте 60 кадров в секунду, плюс вы можете фотографировать окружающую среду и отправлять фотографии сразу в интернет. Устройство очень интересное и необычное, плюс это еще одна ниша, куда можно отправиться китайским компаниям и покорить местных гигантов рынка. Правда, стоимость очков достаточно высокая — 380 долларов за устройство это крайне высокая цена. Предыдущая версия стоила 150 долларов.