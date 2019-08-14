Snap представила новые очки Spectacles 3 с двумя камерами HD

Компания Snap выпустила третье поколение очков, которые имеют не одну, а две камеры, которые могут снимать в 3D.Затем отснятый материал можно перенести на телефон и просмотреть в приложении Snapchat, наклонив телефон для восприятия глубины.

Новинка может захватывать изображения в разрешении 1642x1642 и видео в разрешении 1216x1216. Spectacles 3 имеют новый дизайн с круглыми линзами в прямоугольной оправе. Они бывают двух цветов: карбон и минерал. Рама изготовлена ​​из стали и, как и прежде, стекла тонированы, что делает их непрактичными после захода солнца.

Очки имеют встроенную память объемом 4 ГБ, в которой есть место для 100 видео или 1200 фотографий. Аккумулятор позволяет записывать до 70 видео или более 200 фотографий без подзарядки, а для зарядки требуется 75 минут. Очки заряжаются в чехле, который имеет разъем для зарядки USB-C. Spectacles 3 доступны для предзаказа и стоят $ 380.