SnapGrip - аксессуар для серий iPhone 12 и iPhone 13 для управления камерой

ShiftCam анонсировала SnapGrip, аксессуар для серий iPhone 12 и iPhone 13, который превращает последние смартфоны Apple в эргономичную компактную камеру. SnapGrip работает с помощью MagSafe, что также позволяет заряжать iPhone, к которому он подключен.

Поскольку SnapGrip совместим с MagSafe, он будет работать с iPhone 12 mini и iPhone 13 Pro Max. Как видно из рекламных изображений ShiftCam, SnapGrip имеет кнопку спуска затвора камеры и встроенный аккумулятор. ShiftCam еще не поделился подробностями о времени автономной работы, в то время как аксессуар обеспечивает функции с сопряженным iPhone через Bluetooth, а не с MagSafe.

SnapGrip можно будет использовать в портретном и ландшафтном режимах, что позволит вам делать селфи с помощью аксессуара. В настоящее время ShiftCam намерена также продавать крепление для штатива и крепление для селфи-палки, которое компания называет SnapPod.

Судя по веб-сайту компании, SnapPod совместим с SnapGrip, а также с SnapLight, переворачивающимся светодиодным кольцевым фонарем. ShiftCam планирует предлагать все аксессуары в цветах Blue, Champagne, Charcoal, Coral и Navy.