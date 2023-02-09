Snapdragon 8cx Gen 4 не будут выпускать в ноутбуках

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Qualcomm планирует выпустить в продажу свои новые чипы Snapdragon 8cx Gen 4, которые предназначены для ноутбуков и планшетов нового поколения. Преимущество данных чипов в том, что они построены на базе ARM и обладают достаточно высокой производительностью, хотя при этом не потребляют так уж много энергии, не нагреваются слишком сильно и тем самым открывают путь к тонким производительным рабочим машинам. Впрочем, теперь оказалось, что от попыток завоевать рынок ноутбуков производитель всё же отказался, потому что сейчас инсайдеры заявляют об активных работах в области планшетов, тогда как про компьютеры никакой информации на текущий момент нет.

Это достаточно странно, так как производитель мог бы захватить куда больше аудиторию, потому что не всем подходят MacBook по долгу работы, к примеру. Если вам нужно работать с Windows-приложениями, то никак иначе вы к ним доступа не получите, а значит, подобные ноутбуки обладали бы достаточно внушительной производительностью. Другое дело, что заставить компании-партнёры выпускать такие ноутбуки — дело тяжёлое, особенно если при этом нужно сделать удар ещё и по рынку планшетов. Так что производитель, видимо, принял решение отказаться от ноутбуков и сначала попробовать свои силы на рынке планшетов, а только потом уже выходить на другой сегмент потребительской электроники. И это звучит достаточно разумно на самом деле.