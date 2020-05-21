Снимки звездного неба с камеры смартфона Realme X3 SuperZoom

Компания Realme опубликовала две фотографии, сделанные на камеру еще не представленного смартфона Realme X3 SuperZoom. Снимки демонстрируют возможности режима ночной съемки Starry Mode. По предварительным данным, аппарат получит прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 855+, 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, батарею ёмкостью 4200 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Однако главной особенностью устройства станет его основная камера, которая состоит из четырех модулей разрешением 64, 8, 8 и 2 Мп. Также сообщается о 5-кратном оптическом и 60-кратном цифровом зуме, а свежий тизер подтвердил перископную камеру. Европейский дебют Realme X3 SuperZoom ожидается 26 мая.