Снижение цены на умные очки Focals

Компания Focals North объявила о снижении цены на свои умные очки Focals с 999 до 599 долларов.

Также компания объявила о том, что теперь вы можете получить очки с рецептурными линзами. Очки работают, используя крошечный проектор в правой дужке, который отражается от линзы, затем фокусирует изображение обратно в глаза. Конечным результатом является то, что очки могут проецировать вещи в реальный мир, не нуждаясь в небольшом экране, который добавляет объем. Единственным недостатком этого снижения цены является то, что те, кому нужны линзы по рецепту, должны будут доплатить 200 долларов.