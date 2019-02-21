Солнцезащитные очки Spectacles V2 со встроенной камерой

Снимайте мир который разворачивается вокруг вас, с помощью солнцезащитных очков HD Spectacles V2 HD Camera.

Предлагая больше вариантов стиля, чем раньше, эти солнцезащитные очки являются интуитивным расширением вашего зрения. Встроенная камера снимает как фото, так и видео одним нажатием кнопки. Поскольку камера расположена у вас на глазах, она захватывает именно то, что вы видите.

Нажмите один раз, чтобы записать видео продолжительностью 10 секунд, и нажмите еще раз, чтобы продолжить видео до 30 секунд. Фотографии и видео имеют форму круга, что позволяет вам выбирать ориентацию. И вы можете мгновенно загрузить прямо в Snapchat одним нажатием на приложение. Очки Spectacles V2 водонепроницаемы и предлагают до 70 видео без подзарядки. Стоимость очков составляет 150 долларов.