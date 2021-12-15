Sonnet анонсирует хаб Echo 5 Thunderbolt 4

Sonnet Technologies анонсировала Echo 5 Thunderbolt 4 Hub, последнее предложение в популярном семействе продуктов расширения Echo Thunderbolt. Echo 5 оснащен четырьмя портами Thunderbolt 4 и одним портом зарядки USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит / с) типа A. Концентратор Sonnet обеспечивает мощность зарядки до 85 Вт и совместим со всеми компьютерами с портами Thunderbolt 4.

Обладая четырьмя портами Thunderbolt 4, Echo 5 предоставляет пользователям возможность одновременно подключать три устройства Thunderbolt с питанием, а не ограничивать их подключением. В целом порты Thunderbolt поддерживают до пяти периферийных устройств Thunderbolt. Порты Thunderbolt 4 выполняют двойную функцию - они поддерживают устройства USB4 и USB 3 (включая дисплеи) при подключении с помощью правильного кабеля или адаптера, даже в конце цепочки устройств Thunderbolt.

Зарядный порт USB Type A 10 Гбит/с поддерживает работу с большинством периферийных USB-устройств, включая сверхбыстрые твердотельные накопители USB NVMe, на полной скорости. В отличие от некоторых других устройств, порт USB Type A на Echo 5 обеспечивает мощность до 7,5 Вт, чтобы устройства с питанием от шины работали без сбоев и могли использоваться для зарядки телефона или планшета.

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