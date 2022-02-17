Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для компьютеров Apple Mac

AVB был разработан для преодоления проблем, связанных с попытками соединить различное аналоговое и цифровое аудио-видео оборудование друг с другом, и предоставить сетевой стандарт, на котором устройства могут использовать общее соединение (Gigabit Ethernet), а также обмениваться данными и работать в точной синхронизации друг с другом. Адаптер Sonnet Thunderbolt AVB с интерфейсом Thunderbolt 40 Гбит/с поддерживает проприетарную версию AVB, используемую Avid Pro Tools. При использовании вне области Pro Tools адаптер Sonnet также поддерживает полностью синхронизированную потоковую передачу аудио и видео с малой задержкой через Ethernet, необходимую для стандартных рабочих процессов AVB.