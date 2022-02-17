Sonnet объявила о выпуске Avid адаптера Thunderbolt AVB для компьютеров Apple Mac

Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера Sonnet Thunderbolt AVB для компьютеров Mac — компактного адаптера Gigabit Ethernet с питанием от шины и сетевой поддержкой AVB для компьютеров Apple Mac с портами Thunderbolt. Адаптер Avid Qualified Sonnet был разработан для использования с Avid Pro Tools. Профессиональный аудиоинтерфейс Carbon для создания музыки, позволяющий компьютерам MacBook Air и MacBook Pro, не имеющим встроенных портов Gigabit Ethernet, напрямую подключаться к интерфейсу Avid с помощью кабеля Cat 6.

AVB был разработан для преодоления проблем, связанных с попытками соединить различное аналоговое и цифровое аудио-видео оборудование друг с другом, и предоставить сетевой стандарт, на котором устройства могут использовать общее соединение (Gigabit Ethernet), а также обмениваться данными и работать в точной синхронизации друг с другом. Адаптер Sonnet Thunderbolt AVB с интерфейсом Thunderbolt 40 Гбит/с поддерживает проприетарную версию AVB, используемую Avid Pro Tools. При использовании вне области Pro Tools адаптер Sonnet также поддерживает полностью синхронизированную потоковую передачу аудио и видео с малой задержкой через Ethernet, необходимую для стандартных рабочих процессов AVB.