Sonnet представила 8-портовую карту адаптера USB-C PCIe 3.0 со скоростью 10 Гбит/с

Sonnet анонсировала 8-портовую карту PCIe Allegro Pro USB-C - это новейшее предложение в популярной линейке адаптеров USB PCIe.

PCIe Allegro Pro USB-C от Sonnet позволяет пользователям одновременно подключать и запитывать до восьми высокопроизводительных периферийных USB-устройств к своему ПК и обеспечивает полное соединение со скоростью 10 Гбит/с через каждый порт, соответственно. Кроме того, устройство поддерживает SSD с питанием от шины USB, SSD RAID и устройства с жесткими дисками с мощностью до 7,5 Вт. PCIe Allegro Pro USB-C совместима с macOS, Windows и Linux.

Цена Sonnet PCIe Allegro Pro USB-C составляет 399,99 долларов.