Sonnet представляет адаптеры для двух дисплеев для Apple M1 Mac

Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске адаптера DisplayLink Dual DisplayPort для компьютеров Mac M1 и двойного адаптера DisplayLink Dual HDMI для компьютеров Mac M1, новых дополнений к линейке адаптеров с двумя дисплеями для компьютеров Intel, M1, M1 Pro, M1 Max Mac и Windows. Каждый адаптер включает в себя невыпадающий кабель с разъемом USB-A, включает переходник с разъема USB-A «мама» на разъем «вилка» USB-C и подключается к порту USB или Thunderbolt совместимого компьютера для работы с питанием от системы.

Новейшие 13-дюймовые компьютеры Apple MacBook Air и MacBook Pro обеспечивают высокую производительность, но имеют только два порта Thunderbolt/USB4 для подключения периферийных устройств, в том числе дисплеев, один из которых используется для зарядки компьютера. Что еще более важно, эти компьютеры изначально поддерживают только один внешний дисплей. Адаптеры DisplayLink Dual Display от Sonnet для компьютеров M1 Mac преодолевают ограничения компьютеров, позволяя пользователям одновременно подключать два дисплея 4K 60 Гц к одному порту своего компьютера, сохраняя другой порт для зарядки или для подключения дополнительного периферийного устройства.

Большинство адаптеров с двумя дисплеями несовместимы с компьютерами M1 Mac, поддерживают только дисплеи с более низким разрешением или поддерживают только один дисплей с частотой обновления 60 Гц. Адаптеры DisplayLink Dual Display от Sonnet для компьютеров M1 Mac поддерживают два дисплея с разрешением 4K или ниже, например 1080p, с частотой 60 Гц, работают без питания от порта USB или Thunderbolt главного компьютера и полностью совместимы с компьютерами M1 Mac и другими компьютерами Mac под управлением macOS.
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