Sonos Move для фанатов технологий

Компания Sonos, которая длительное время пользуется спросом на рынке и может похвастаться приличными показателями продаж, длительное время избегала рынок Bluetooth-динамиков и не выпускала свои модели в этом классе. Естественно, далеко не каждому нравится в 2019 году покупать устаревшие проводные варианты колонок и хочется чего-то более современного, более продвинутого. Теперь для фанатов технологий была представлена новая колонка Sonos Move, которую можно брать с собой в руку и проигрывать музыках хоть на природе, хоть на вечеринке за домом. Устройство довольно громкое, мощное и стильное, у него есть все необходимое, чтобы вы получали удовольствие от прослушивания музыки. Вопрос только в стоимости для нашего рынка.