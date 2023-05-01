Sony Xperia 1 V показали на рекламном плакате

В Гонконге появился рекламный баннер с изображением флагманского смартфона Sony Xperia 1 V. Судя по всему, японский производитель уже готов к официальной презентации устройства, которая состоится 11 мая. Самое главное, что фотография позволяет оценить дизайн грядущей новинки, которая предсказуемо будет похожа на предыдущее поколение. Также отметим темно-зеленую, белую и черную расцветки.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч и предустановленной операционной системы Android 13.