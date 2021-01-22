Sony Xperia 10 III показали на видео

Авторитетный инсайдер Onleaks опубликовал видео с трехмерной моделью смартфона Sony Xperia 10 III, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат представят в феврале или марте этого года. Смартфон получит консервативный дизайн с толстыми рамками без выреза для 8-Мп фронтальной камеры, тройную тыльную камеру с главным модулем на 12 Мп, телефото-модулем на 8 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, двойные фронтальные динамики, дактилоскопический сенсор на боковой грани и 3,5-мм разъем для наушников. Что до искателя утечек Onleaks, то он знаменит достоверными утечками по Samsung Galaxy S21, Huawei Mate 40, Google Pixel 5, Sony Xperia XZ4 и другим смартфонам.