Sony Xperia 5 IV обновили до Android 13

Компания Sony начала обновлять смартфоны Xperia Pro-I и Xperia 5 IV до операционной системы Android 13. Причем Xperia 5 IV получил прошивку с декабрьским патчем безопасности, а Xperia Pro-I – с заплаткой за ноябрь.

Напомним, что представленный в сентябре этого года компактный флагман Xperia 5 IV оснащается топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и впервые в серии беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями, селфи-камерой на 12 Мп, гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).