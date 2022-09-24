Sony Xperia 5 IV получил скромный комплект поставки

В сети появилась информация о содержимом комплекта поставки флагманского смартфона Sony Xperia 5 IV, который появится в продаже в октябре по ориентировочной цене в 1050 евро. Отмечается, что в коробке не окажется не только адаптера питания, но и шнура для передачи данных. По словам представителя компании, это было сделано по экологическим соображениям.

Напомним, что новинка оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядки неназванной мощности, тройной основной камерой с 12 Мп модулями (фокусные расстояния 16 мм, 24 мм и 60 мм в 35-мм эквиваленте, а также оптическая стабилизация в каждом модуле), фронтальной камерой на 12 Мп, разъемом USB 3.1 Type-C, модулем NFC, разъемом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).