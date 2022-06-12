Sony Xperia 5 IV получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Sony Xperia 5 IV, официальный релиз которого ожидается уже в июле. Итак, устройству приписывают наличие 6,1-дюймового OLED-дисплея, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камеры с излюбленными японским производителем 12-Мп сенсорами и оптикой с диафрагмой F/1,7, F/2,5 и F/3,5 (основной, сверхширокоугольный и телевик), селфи-камеры на 12 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также поддержки беспроводной зарядки Qi впервые в линейке.