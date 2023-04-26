Sony Xperia 5 V не получит зарядку в комплекте

Китайское сертификационное ведомство 3C раскрыло подробности о смартфоне Sony Xperia 5 V, который еще не был представлен официально. Утверждается, что грядущий флагман получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. При этом, в комплект поставки не войдет зарядное устройство.

Ранее стало известно, что смартфон станет чуть компактнее, а также получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти и поддержку Bluetooth LE Audio и LC3. Официальный релиз Xperia 5 IV ожидается в ближайшие месяцы.
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