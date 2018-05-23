Sony делает новую приставку

В сети появилась информация о том, что компания Sony разрабатывает собственную модификацию процессора Ryzen от AMD. Учитывая, что ни один нынешний продукт компании этот процессор не использует, можно вполне решить, что это модель для новой консоли PlayStation 5. Жизненный цикл четвертой версии консоли уже подходит к концу — аналитики считают, что через год-полтора компании нужно будет сворачивать производство и показывать какие-то новые варианты, иначе пользователи просто перестанут покупать приставку. Уже сейчас наблюдается приличный спад интереса пользователей к данному продукту, продажи постепенно падают и будут это делать еще приличное время. С другой стороны, полтора года — приличный срок для консоли нынешнего поколения. Вполне можно покупать и пользоваться.