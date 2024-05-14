Sony готовит к релизу новый флагманский смартфон Xperia 1 VI

Если верить инсайдерам, совсем скоро должна состояться презентация смартфона Sony Xperia 1 VI, но, видимо, в рамках предварительного показа или репетиции данной презентации кому-то удалось сделать несколько снимков слайдов и выложить их на просторы интернета. Как и говорилось ранее инсайдерами, смартфон нового поколения Xperia 1 VI откажется от экрана с разрешением 4K — на самом деле информация об этом появилась уже достаточно давно. Но самое странное в том, что компания вместо того, чтобы перейти к очень распространённому разрешению 2K-разрешению, Sony снизила его до Full HD+.

Это достаточно странное решение, потому что это флагманский смартфон и пользователи явно ожидают от гаджета более высокого разрешения. Также данный дисплей будет иметь частоту обновления в 120 Гц, технологию LTPO для динамического изменения частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц, частоту сенсора в 240 Гц и соотношение сторон 19,5:9. Ëмкость батареи составляет 5000 мАч, что, как утверждают на слайдах компании, обеспечит два дня использования гаджета. Это, опять же, достаточно странное заявление, потому что производитель не говорит о реальных сценариях использования смартфона — он может просто лежать в кармане два дня, но это не значит, что у него хорошая автономность на самом деле. За производительность гаджета, как и ожидалось, отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плюс у данного смартфона будет специальная функция, которая повышает производительность флагмана в игровых задачах.