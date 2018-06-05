Sony не планирует делать планшеты

Компания Sony вновь не планирует возвращаться на рынок планшетных компьютеров. Об этом давно мечтают ярые фанаты компании, вот только их недостаточно много, чтобы бизнес приносил доход — сейчас на рынке подавляющее большинство пользователей берут себе либо iPad, либо какой-то недорогой планшет от Lenovo, так как конкурировать с яблочным планшетом никак не получится. Из-за этого делать дорогой планшет нет смысла, а дешевые планшеты делать бренд не умеет. Вот и получается, что вроде и хочется выйти на рынок, порадовать фанатов, но это слишком дорогое развлечение получится. Будем надеяться, что когда-то на рынке ситуация изменится и можно будет увидеть больше достойных конкурентов. Сейчас же действительно лучше брать iPad и ближайшие года три точно не чувствовать дискомфорта в функциях и возможностях.