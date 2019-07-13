Sony представила быстрый концентратор USB-C с кучей портов

Для пользователей, которым необходимо универсальное решение для портов и высокоскоростной передачи данных, концентратор Sony MRW-S3 USB может быть отличным решением. Он является концентратором USB3.1 Gen 2, что означает, что он вдвое быстрее, чем концентраторы с портами USB 3.0 или USB 3.1 Gen 1.

Новинка имеет алюминиевый корпус и вес всего 95 грамм. Sony MRW-S3 USB может одновременно поддерживать одну карту microSDXC UHS-II и одну карту SDXC UHS-II, которая обычно используется в современных беззеркальных камерах и некоторых профессиональных видеокамерах. Оба устройства чтения карт памяти могут поддерживать скорость до 300 мегабайт в секунду (МБ / с). Также, MRW-S3 имеет один традиционный порт USB-A и три порта USB-C. Концентратор может получать до 100 Вт от USB-C, который соответствует протоколу USB Power Delivery 3. Помимо этого, он имеет порт HDMI с разрешением 4K на частоте 30 Гц. Однако для этой функции требуется ПК с поддержкой вывода DisplayPort через порт USB-C.

Sony также добавила кабель с двумя разъемами USB-C , который пользователи могут использовать как кабель для жесткого диска или кабель для зарядки ноутбука. Sony MRW-S3 USB будет доступен с осени этого года.