Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V

Сегодня компания Sony объявила о своём новейшем флагманском смартфоне Xperia 1 V — с первого взгляда он не отличается от предшественника Xperia 1 IV, с его вытянутым дисплеем и соотношением сторон 21:9, вертикальным рядом задних камер и прямоугольным дизайном. Однако внутри установлен совершенно новый сенсор для основной камеры, который Sony описывает как двухслойный CMOS-сенсор из транзисторных пикселей, который в 1,7 раза больше сенсора модели прошлого года. Sony утверждает, что это обеспечивает более высокое качество снимков в условиях слабого освещения по сравнению с Xperia 1 IV и помогает создавать изображения с насыщенными цветами и текстурами.

Как и другие недавние флагманы Sony, Xperia 1 V стоит достаточно дорого, даже на фоне других флагманов. В США предварительные заказы открываются сегодня по цене 1400 долларов и ожидается, что первые покупатели получат устройство в конце июня. В Европе телефон будет стоить 1399 евро и появится примерно в тех же сроках. Важно отметить, что новый сенсор камеры не только больше, но и имеет более высокое разрешение, чем у предыдущих смартфонов Xperia. По данным издания GSMArena, его общее разрешение технически составляет 52 мегапикселя, но имеет соотношение сторон 4:3. Это значит, что кадр будет слегка обрезаться в конечном итоге, но на качестве контента это никак не скажется. Будем надеяться, что производитель подготовит что-то помимо камеры, потому что цена в 1400 долларов выглядит слишком высокой.
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