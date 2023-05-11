Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V

Как и другие недавние флагманы Sony, Xperia 1 V стоит достаточно дорого, даже на фоне других флагманов. В США предварительные заказы открываются сегодня по цене 1400 долларов и ожидается, что первые покупатели получат устройство в конце июня. В Европе телефон будет стоить 1399 евро и появится примерно в тех же сроках. Важно отметить, что новый сенсор камеры не только больше, но и имеет более высокое разрешение, чем у предыдущих смартфонов Xperia. По данным издания GSMArena, его общее разрешение технически составляет 52 мегапикселя, но имеет соотношение сторон 4:3. Это значит, что кадр будет слегка обрезаться в конечном итоге, но на качестве контента это никак не скажется. Будем надеяться, что производитель подготовит что-то помимо камеры, потому что цена в 1400 долларов выглядит слишком высокой.