Sony раскрывает секреты непрерывного зума Xperia 1 IV

Ранее в этом месяце Sony анонсировала телефоны Xperia следующего поколения — Xperia 1 IV и Xperia 10 IV. Помимо солидной цены в 1600 долларов, флагманская модель имеет один действительно классный функционал в своей системе камер — непрерывный оптический зум. Японская компания представила концепцию физического перемещения объективов внутри камеры с Xperia 1 III, но она могла переключаться только между двумя фиксированными фокусными расстояниями. С Xperia 1 IV, Sony наконец-то добилась настоящего непрерывного зума — от 85 мм до 125 мм.

Это важная веха для мобильной фотографии — чисто с технической точки зрения, но также смелое коммерческое заявление. Sony продолжает идти против течения, пытаясь доказать свою точку зрения во вселенной смартфонов. В Xperia 1 IV реализованы две интересные вещи: измерение оптических характеристик при производстве модуля камеры и компенсация при обработке сигнала камеры. Это довольно сложные процедуры, как вы можете себе представить.

Xperia 1 IV добился плавного зума, который может плавно увеличивать масштаб от 16 мм до 24 и до 375 мм во время записи видео. Это также требует сложного процесса производства смартфонов. Для этого используются 3 разных объектива. Белая точка каждого объектива калибруется при производстве модуля камеры, но они могут иметь небольшое отклонение.

Сильной стороной Xperia является настройка автофокусировки на людей и животных, и это очень хорошо подходит для таких фокусных расстояний. Он расширяет диапазон телефото для портретной съемки и съемки домашних животных.
Motorola Moto G52 не получит поддержку сетей 5G…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto G52, официальный релиз которого ожид…
Samsung обновила смартфон Galaxy M51 до Android 12…
Компания Samsung обновила модель Galaxy M51 до Android 12, которая вышла в 2020 году и поразила всех свои…
Hisense выпустит новый смартфон на электронных чернилах…
Hisense представит свой последний смартфон на электронных чернилах во время запланированного мероприятия …
Смартфон Moto G52 получил 90-Гц OLED-экран…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G52, которая оценена в 25…
Смартфон Hisense A9 с экраном E Ink оценен в 270 долларов…
Hisense представила смартфон A9, оснащенный экраном E Ink. Для тех, кто хочет смартфон и электронную книг…
Samsung выпустил Galaxy M53 в Индии с чипом Dimensity 900…
Сегодня Samsung официально выпустил Galaxy M53 в Индии. Устройство работает на процессоре Dimensity 900 в…
Moto Edge X30 Under Screen Edition получит 512 ГБ флеш-памят…
Компания Motorola объявила о том, что смартфон Motorola Edge X30 Under Screen Edition получит 512 ГБ флеш…
Дата запуска смартфона Micromax In 2c назначена на 26 апреля…
Дата запуска Micromax In 2c была официально объявлена ​​и назначена на 26 апреля. Индийский производитель…
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor