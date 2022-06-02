Sony раскрывает секреты непрерывного зума Xperia 1 IV

Ранее в этом месяце Sony анонсировала телефоны Xperia следующего поколения — Xperia 1 IV и Xperia 10 IV. Помимо солидной цены в 1600 долларов, флагманская модель имеет один действительно классный функционал в своей системе камер — непрерывный оптический зум. Японская компания представила концепцию физического перемещения объективов внутри камеры с Xperia 1 III, но она могла переключаться только между двумя фиксированными фокусными расстояниями. С Xperia 1 IV, Sony наконец-то добилась настоящего непрерывного зума — от 85 мм до 125 мм.

Это важная веха для мобильной фотографии — чисто с технической точки зрения, но также смелое коммерческое заявление. Sony продолжает идти против течения, пытаясь доказать свою точку зрения во вселенной смартфонов. В Xperia 1 IV реализованы две интересные вещи: измерение оптических характеристик при производстве модуля камеры и компенсация при обработке сигнала камеры. Это довольно сложные процедуры, как вы можете себе представить.

Xperia 1 IV добился плавного зума, который может плавно увеличивать масштаб от 16 мм до 24 и до 375 мм во время записи видео. Это также требует сложного процесса производства смартфонов. Для этого используются 3 разных объектива. Белая точка каждого объектива калибруется при производстве модуля камеры, но они могут иметь небольшое отклонение.

Сильной стороной Xperia является настройка автофокусировки на людей и животных, и это очень хорошо подходит для таких фокусных расстояний. Он расширяет диапазон телефото для портретной съемки и съемки домашних животных.